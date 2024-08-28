Скульптура будет передана городу в качестве подарка Фондом развития и поддержки органов и организаций системы юстиции.

Работы по установке памятника выдающемуся государственному деятелю и нашему земляку Михаилу Сперанскому начались вчера, 27 августа, вечером в сквере у областного суда во Владимире. Памятник будет высотой более семи метров, а его автором является Алексей Степаненко. Скульптура будет передана городу в качестве подарка Фондом развития и поддержки органов и организаций системы юстиции.Михаил Сперанский родился в селе Черкутино Собинского района и учился во Владимирской духовной семинарии. После преподавания в семинарии он перешел на службу в канцелярию, а затем работал в негласном комитете и министерстве внутренних дел, став статс-секретарем Александра I. Под его руководством было составлено полное собрание законов Российской империи в 45 томах. С 1838 года он занимал должность председателя департамента законов Государственного совета. Михаил Михайлович также был одним из организаторов Царскосельского лицея, основателем Высшей школы правоведения и преподавателем у будущего императора Александра II.Первоначально планировалось установить памятник в сквере, названном в честь Сперанского, но там не оказалось достаточного места. В итоге было выбрано новое место в сквере у суда, где ранее планировали установить стелу города трудовой доблести.