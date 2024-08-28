Следственный комитет проводит проверку.

Во Владимире в мебельном цехе двух человек придавило станком. Травмы получили мужчина и женщина — они не работали на производстве, а руководили бизнесом. Предприниматели решили перенести оборудование, но не рассчитали силы. О несчастном случае на производстве — в тексте .На них упал станокИнцидент произошел во вторник, 27 августа, на проспекте Строителей. Владельцы помещения планировали обустроить мебельный цех. Они решили не привлекать рабочих и самим перенести станок по обработке металла. Оборудование оказалось тяжелее, чем думали предприниматели.«В ходе перемещения станка по обработке металла он упал на участвовавших в его переносе женщину и мужчину, которые с полученными травмами были госпитализированы», — указали в пресс-службе регионального Следственного комитета.Первыми на место прибыли сотрудники службы ГО и ЧС Владимирской области и врачи. Фотографии с места ЧП опубликовали в официальной группе спасателей в соцсетях. На жутких кадрах женщину и мужчину с серьезными травмами переносят на носилках. Одному из пострадавших поставили капельницу на месте.Не спаслиРеанимационная бригада скорой помощи доставила пострадавших предпринимателей в больницу. Позднее стало известно, что несмотря на усилия врачей, 34-летняя женщина скончалась.На место выехали представители Следственного комитета.«Следователем следственного управления произведен осмотр места происшествия, проводятся опросы лиц, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.Пока неизвестно, будут ли сотрудники правоохранительных органов расценивать случившееся в мебельном цехе как несчастный случай на производстве.Ранее мы по купальному сезону во Владимирской области. С начала лета в водоемах погибли 38 человек. Частая причина несчастных случаев — купание в состоянии алкогольного опьянения.