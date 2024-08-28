По подозрению в краже из городского салона красоты правоохранители задержали 41-летнего жителя Владимира.

По подозрению в краже из городского салона красоты правоохранители задержали 41-летнего жителя Владимира. Об этом рассказала УМВД России по региону.Инцидент произошёл в июле. Правоохранители выяснили, что ночью мужчина проник в салон через открытое окно и вытащил из кассы 98 тыс. рублей.На допросе задержанный во всём сознался. Украденные деньги он успел потратить.В настоящий момент в отношении владимирца возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.