Бурак Озчивит приехал в Татарстан.

Бурак Озчивит приехал в Татарстан.В Татарстане стартовали съемки новогодней комедии "Елки-11". В основе картины лежит сюжет знаменитой сказке о Золушке. В этом году подобрался достаточно серьезный актерский каст. Одно имя Бурака Озчивита – звезды турецкий сериалов и обольстителя женских сердец говорит о многом. Тем интереснее будет наблюдать за ним на экране вкупе с российскими актерами.Стало известно, что звезда "Великолепного века" выступил против Рузиля Минекаева – еще одного краша телезрительниц из "Слова пацана". На экране они будут бороться между собой за сердце Золушки.Съемки "Елок" проходят в Альметьевске. Кинозвезда из Турции в первый же рабочий день отправился на экскурсию по Казани. Правда, как сообщает СМИ, сначала он все-таки работал. Бурак будет играть в новогодней комедии самого себя.Рузиль Минекаев исполнит роль парня по имени Дамир. Пока не очень понятно, как сюжет свяжет таких разных звезд, но посмотреть, по мнению зрителей, на это стоит. К слову, съемки "Елки-11" уже на стадии монтажа и постпродакшн. Жители Альметьевска уже привыкли к неожиданностям, ведь в их городе съемки франшизы фильма проходят во второй раз. В прошлом году им по среди лета привезли снег, а в этом вызвали Бурака.После работы турецкий актер сфотографировался со всеми желающими, но с прессой общаться отказался, мотивируя это усталостью.