Количество заболевших коронавирусом в России резко выросло. За минувшие сутки в стране выявили 8 135 инфицированных.

Количество заболевших коронавирусом в России резко выросло. За минувшие сутки в стране выявили 8 135 инфицированных.Новые случаи обнаружили в 84 регионах страны. Большинство зараженных в Москве – 2 217. За столицей следуют Санкт-Петербург и Московская область с 237 и 212 инфицированными соответственно.Выздоровели и выписались из больниц 2 702 россиянина. Жертвами коронавируса нового типа стал 61 человек, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу эпидемиологической обстановки.Отметим, что число зараженных постепенно растет. Если 26 сентября болезнь подтвердили у 7 523 человек, то 27 сентября – у 7 867 граждан. В Роспотребнадзоре уточнили, что это продолжение первой волны.По мнению специалистов, новая вспышка связана с осенне-зимним сезоном. В этот период как правило люди чаще всего подвержены респираторным заболеваниям.Материал дополняется.