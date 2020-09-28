Эксперты озвучили противоположные сценарии движения курса рубля в ближайшем будущем, передает . Экономист Константин Селянин считает, что уже к концу года за один доллар могут давать 100 ..

Эксперты озвучили противоположные сценарии движения курса рубля в ближайшем будущем, передает "". Экономист Константин Селянин считает, что уже к концу года за один доллар могут давать 100 рублей. Эксперт Института современного развития Никита Масленников более оптимистичен. Он считает, что американская валюта вернется в коридор от 75-77 рублей.