Встреча, о которой они никогда не забудут. К камешковским школьникам в гости приехал известный...

Встреча, о которой они никогда не забудут. К камешковским школьникам в гости приехал известный российский актёр Андрей Свиридов. С чем связан такой неожиданный визит - в нашем сюжете.Одного из самых узнаваемых актёров современного российского кино - Андрея Свиридова, больше известного как охранник Гена из сериала "Универ", встретили долгими аплодисментами. Для учащихся школы №3 и Камешкова такой гость, сошедший прямо с экрана, - событие. Ведь это не только возможность вживую увидеть кумира, но и задать ему любой вопрос в рамках проекта "Поделись успехом".Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Законодательного собрания:- В нём видят какого-то близкого человека, который знаком им с экрана телевизора. И им, конечно же, интересно, что Андрей представляет из себя в жизни, какие у него ориентиры. И Андрей умеет правильно построить разговор, беседу, чтобы мотивировать молодёжь.Сейчас актёр заканчивает магистратуру Владимирского филиала РАНХиГС по специальности "Государственное и муниципальное управление". И в рамках учебного процесса с удовольствием принял предложение встретиться со студентами и школьниками региона. Ребят интересовало: как определиться с будущей профессией и достичь успеха, кто может стать актёром?Андрей рассказал, что актёрская профессия всегда была для него мечтой. Долгое время он профессионально занимался баскетболом, но грезил о кинематографе. И только в зрелом возрасте добился того, что мечта, наконец, стала реальностью.- Всё начинается с мечты, а уже после начинается тяжёлая работа.Рассказы про детство и школьные годы, советы, накопленный опыт - за время встречи актёр ответил на десятки вопросов, а затем раздал автографы.Андрей Свиридов, актёр, студент Владимирского филиала РАНХиГС:- Плодотворность встречи с детьми, как показывает мой опыт - это когда всё веселье закончилось, отфоткались и вот когда они выстраиваются в очередь несколько человек, которые видят уже не Гену, а Андрея Свиридова, и они уже тебе доверяют после этого разговора. Мне кажется, всё прошло хорошо, потому что автографы раздавались очень долго, никто не убежал. Дети были довольны, и это главное. Надеюсь, они хоть что-то услышали, что будут использовать в своей жизни.С помощью проекта "Поделись успехом" в регионе уже устраивали встречи для студентов и школьников с известными спортсменами и даже космонавтами. И в ближайшем будущем в нём примут участие новые гости, обещают в РАНХиГС.- Три, четыре... Генаааааа...Дмитрий Горкин, Семён Карпов. «Вести-Владимир».