В Александровском районе в аварии погиб один человек, еще трое получили травмы. Серьезная авария произошла накануне вечером на 97 километре трассы М-8 “Холмогоры”. По предварительным

В Александровском районе в аварии погиб один человек, еще трое получили травмы. Серьезная авария произошла накануне вечером на 97 километре трассы М-8 “Холмогоры”. По предварительным данным ГИБДД, водитель Хендэ Галлопер неправильно выбрал дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, в результате внедорожник догнал большегруз Шакман. В аварии погибла пассажирка Хендэ. Водитель и двое других пассажиров –