«Сказания о земле Киржачской» ожили на сцене театра «Совёнок»

Великий Константин Станиславский говорил: «Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее».Хорошее времяИногда роли в детских спектаклях даются тяжело даже маститым артистам, износившим не одну пару ботинок о театральные подмостки. Отягчённые грузом жизненного опыта, разочарований и триумфов, всецело придерживающиеся академического подхода к актёрскому ремеслу, они не могут поверить в сказку, прожить её на сцене.Видимо поэтому некоторые постановщики уверены, что в детских спектаклях обязательно должны играть юные актёры. Как и у сверстников в зрительном зале, их сердца открыты магии театра, благодаря которой оживает волшебный мир сказки. Однако поставить качественный спектакль с детьми в главных ролях – настоящий режиссёрский подвиг. Недавно его свидетелями стали посетители первого в нашей области частного детского театра «Совёнок», на сцене которого прошёл премьерный показ постановки «Зайчушка».Идея поставить спектакль по книге Евгения Фёдорова «Сказания о земле Киржачской» родилась у директора детского театра «Совёнок» Галины Куделёвой.- Как режиссёр я преимущественно работаю со взрослыми актёрами, - рассказывает Галина Куделёва. - Однако этим летом, когда ребята из детской труппы были на каникулах, я решила воплотить мечту и поставить спектакль по любимой для многих киржачан сказке о Совёнке и Зайчушке. Нельзя было терять время: летом дети, которые занимаются в нашей театральной студии, были свободны от уроков, репетиторов и секций, их график был гибким, и они могли посвятить много времени репетициям.Премьеру запланировали на сентябрь – она стала своеобразным подарком юным жителям и гостям Киржача к новому учебному году. Как признаётся режиссёр, с детьми работать сложнее, чем со взрослыми. Однако позитивная энергия и искренние эмоции, которыми во время репетиций щедро делились юные дарования со своими наставниками, позволяли забыть о любых трудностях. Кроме того, многие ребята уже обладали опытом выступлений перед публикой.Пластика гармонииОгромный объём работы проделала художник по костюмам Татьяна Позднякова, которая смогла весьма оригинально и в то же время узнаваемо воплотить на сцене образы сказочных персонажей – хитрых лис, трусливых, но добрых зайцев и любознательных совят. Сотрудники Киржачской типографии подготовили красочные декорации, переносящие зрителей и актёров в волшебный мир, который живописно описал Евгений Фёдоров на страницах своих книг. Художественный руководитель детского хореографического коллектива «LaDanse» Анастасия Ухачёва, многие воспитанники которой играли в спектакле, помогла передать драматургию сказки языком танца.- На мой взгляд, хореографию в театре сложнее ставить для взрослых. Наши юные актёры уже занимались хореографией, мы с ними общаемся на одном языке. А взрослые, которые в принципе не занимались хореографией, хуже понимают задачи, которые я перед ними ставлю, приходится больше объяснять и показывать, - рассказывает Анастасия Ухачёва.Спектакль создавали в стилистике национального фольклора. Поскольку многие перипетии сюжета в постановке раскрывают именно с помощью танца, труппа постаралась сделать пластику движений на сцене визуальным отображением прекрасной музыки, которую исполнил оркестр русских народных инструментов.- В нашем театре мы стараемся воплощать не только развлекательную функцию, но и сохранять, бережно передавать зрителю те смыслы, которые закладывал автор в свои книги. «Сказания о земле Киржачской» интересны не только увлекательным сказочным сюжетом. Они рассказывают подрастающему поколению историю нашего самобытного города и его округи. Благодаря этим книгам дети иначе смотрят на свою малую родину. Мы постарались сохранить эту концепцию, заинтересовать юных зрителей историей родного города, - говорит режиссёр спектакля «Зайчушка».Важная миссияПоэтические образы киржачской природы, которые изящно описывает автор в своих книгах, оживают на глазах изумлённых посетителей «Совёнка». Казавшиеся обыденными места родного города (в спектакле события развиваются на заливных лугах реки, видом которых можно насладиться на смотровой площадке «Зайчушка») превращаются в декорации сказки, быль и вымысел сливаются в одно прекрасное полотно.-Мы хотим, чтобы дети, попавшие на смотровую площадку, вспомнили, что когда-то на окрестных лугах жили зайцы, а потом здесь построили завод и они ушли в сторону села Наумово, - говорит Галина Куделёва.Не удивительно, что спектакль очень органично вписался в детскую программу «Киржача туристического». Гости города, ранее прочитавшие книги о приключениях Совёнка и его друзей, входящие в программу внеклассного чтения во многих московских школах, посетив места «боевой славы» главных героев во время экскурсий, будут смотреть спектакль с особым интересом.Кстати, славная история покорения сцены Совёнком одним спектаклем не ограничится. Создатели обещают каждый год к сентябрю презентовать новые постановки, в которых публика будет вновь встречаться с полюбившимися героями. Простор для полёта творчества огромный – о приключениях Совёнка и его друзей написано уже 15 книг.- Сценарий спектакля скрывали от меня до последнего момента, - говорит меценат и автор «Сказаний о земле Киржачской» Евгений Фёдоров. – Меня не пускали на репетиции. Посмотрев спектакль впервые, я испытал потрясающие эмоции. Несколько раз почти прослезился. Приятно, что моё произведение, пусть в маленьком городе и с относительно небольшой аудиторией, спустя 8 лет с момента написания превратилось в маленькое театральное чудо, которое очень нравится детям. Это большая заслуга всех людей, которые участвовали в постановке. Очень приятно, что детский театр, спустя 3 года с момента открытия, приобретает профессиональные черты. Это касается актёрской игры, режиссуры, руководства театром. Самое главное – позитивная реакция зрителей. Это основной показатель того, что театр становится неотъемлемой частью культурной жизни города.Зрительный зал в «Совёнке» рассчитан на 70 посадочных мест. Однако из-за действующих эпидемиологических ограничений, администрации театра пришлось разделить зрительные потоки. В день премьеры устроили сразу 2 показа – желающих увидеть спектакль было очень много, билеты разлетелись за пару дней.Не вызывает сомнений, что такая же учесть ждёт и остальные премьеры, на которые будет богат этот сезон. Интересно будет как детям, так и их родителям. Взрослых любителей театра ждут сразу 3 яркие премьеры – 2 комедии и один моноспектакль. Ознакомиться с афишей и забронировать билеты можно на официальном сайте театра «Совёнок».