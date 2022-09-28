Об инклюзии сейчас говорят и пишут очень много, это одна из самых обсуждаемых тем. Сама идея создать инклюзивный детский коллектив – это большой шаг в сторону общества равных возможностей, в сторону общества будущего.

Об инклюзии сейчас говорят и пишут очень много, это одна из самых обсуждаемых тем. Сама идея создать инклюзивный детский коллектив – это большой шаг в сторону общества равных возможностей, в сторону общества будущего.Детский инклюзивный кружок можно назвать своего рода миниатюрой общества. Дети, которые, благодаря инклюзии, научатся выстраивать отношения с "особенными сверстниками", приобретают бесценные коммуникативные навыки, которые очень помогут им во взрослом возрасте. Что же касается "особенных детей", то есть, детей с ОВЗ – для них инклюзивный кружок становится возможностью не только раскрыть свою личность, но и сформировать совершенно необходимые бытовые привычки.Конечно, проще всего работу и эффективность таких кружков оценивать на практике. Несколько лет назад такой кружок начал работать в Москве – его создал благотворительный фонд "Семейная в помощь", который занимается социальной адаптацией детей с ОВЗ в возрасте от 5 лет и популяризацией инклюзивной культуры. Кружок "Сны Алисы" является театральной студией, где может заниматься любой ребенок в возрасте от 5 лет. Студия начиналась как волонтерский проект, но уже очень скоро стало понятно, что нужна системная работа – в процессе репетиций дети эффективно овладевали навыками общения не только со сверстниками, но и со взрослыми. И раскрывались как талантливые личности!Что конкретно означает "овладевали навыками общения"? Любовь Ковалева, руководитель студии, отмечает: "Ребята развивают речь, учатся выражать свои мысли, учатся распознавать свои эмоции и контролировать их. Они развивают память через запоминание сценического текста, а это способствует запоминанию и другой информации, любознательность, повышается интерес к учебе в школе". Для детей с ОВЗ репетиции в студии важны не только для развития навыков общения. Например, ребятам с сенсоневральными нарушениями сложно переодеваться, воспринимать разные застежки, швы, ткани. Эти сложности прорабатываются и снимаются через работу с театральным костюмом, игровым перевоплощением для выхода на сцену.Среди артистов студии – не только ребята с ОВЗ, но и обычные, "нормотипичные". Так на репетициях формируется модель обычного общества. Ребята учатся помогать друг другу в разных ситуациях: подстраховать партнера на сцене, если вдруг тот забудет текст, подготовить реквизит, прочитать текст (среди артистов есть совсем маленькие ребята, которые еще не успели научиться читать самостоятельно, им всего 5-6 лет), налить сок, подвинуть стул…Дети очень поддерживают друг друга, обсуждают не только репетиции, но и школьные новости, компьютерные игры и другие свои интересы. У них закладывается понимание, что все люди могут быть полноценными участниками общества. Это становится безусловным знанием и принятием. Через 10-15 лет эти дети станут взрослыми, передающими свои сформировавшиеся установки и убеждения следующему поколению.Никита Малышев:Какую пользу (помимо знаний) может принести школа или детский сад? Социализация? Недостаток общения? Наверное, это одна из основных задач нашей детской инклюзивной театральной студии. Это про то, что каждый человек может общаться с каждым. И наши дети – яркое тому подтверждение. Когда "нормотипичный" мальчик спокойно берет "под опеку" девочку с "РАС" не только на сцене, но и в жизни. Вот тогда это работает.