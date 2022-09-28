Ее телефонные номера: 8 (800) 100-77-07 8 (495) 498-43-54 8 (495) 498-34-46 Напомним, что также...

Ее телефонные номера:8 (800) 100-77-078 (495) 498-43-548 (495) 498-34-46Напомним, что также позвонить и задать все интересующие вопросы жители Владимирской области могут по телефону 122.В связи с объективно повышенной нагрузкой на каналы связи время ожидания ответа оператора может увеличиваться. Просим с пониманием отнестись к ситуации. Сотрудники колл-центра принимают все необходимые меры для улучшения работы, сообщила пресс-служба администрации региона.Часто задаваемые вопросы на тему частичной мобилизации собирает Правительство России и совместно с Минобороны готовит ответы – их можно будет также получить на сайте объясняем.рф.Фото https://www.pxfuel.com/