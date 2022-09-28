На данный момент проводятся проверки.

Во Владимирской области домой вернулись уже пятеро незаконно мобилизованных мужчин, об этом заявил глава региона Александр Авдеев на своей странице в социальной сети.ПО его словам, он получил много сигналов о незаконной мобилизации, на данный момент по всем случаям проводится проверка.Сейчас домой вернули пять человек, трое из них не должны были попасть под мобилизацию из-за серьезных заболеваний и двое – по другим основаниям.Напомним, пятнадцать мобилизованных во Владимире бойцов проводили в учебный центр.