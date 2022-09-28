Брат Бориса Моисеева опроверг официальную информацию о смерти артиста.

Брат Бориса Моисеева опроверг официальную информацию о смерти артиста.Накануне стало известно о том, что на 69-м году жизни скончался российский певец Борис Моисеев. Об этом сообщил его директор Сергей Горох. При этом старший брат Бориса Моисеева 82-летний Маркс Толкач заявил, что сомневается в правдивости слов директора звезды.По словам Толкача, брат был для него очень дорог, он его очень любил и уж никак не мог себе представить, что тот умрет раньше него. О смерти Бориса Моисеева брат узнал из СМИ. При этом директор артиста так ему и не позвонил.В последние годы проживающий в Канаде старший брат не мог связаться с Борисом Моисеевым, тот не отвечал на звонки. Также годами ранее до Моисеева не могли дозвониться Иосиф Кобзон и Алла Пугачева.О причинах смерти Бориса Моисеев брат ничего не знает. Толкач уверен, что директор Горох намеренно изолировал его от всех."Он мог его скрывать от всех, где угодно: в каком-нибудь подвале, погребе или в каком-нибудь доме на даче. Наверняка, Боря умер не в своей московской квартире. Это мое мнение, но точно утверждать я ничего не могу. Не исключаю также, что Боря умер еще неделю или даже две недели назад", – заявил брат Моисеева.По его словам, директор Бориса Моисеева мог перевезти его тело с дачи в квартиру, и только потом сообщить о его кончине. Толкач уверен, что директор Моисеева хотел завладеть его наследством. Официальной причиной смерти Бориса Моисеева является инсульт, сообщает . Однако брат певца не исключает, что директор мог морить его голодом или травить какими-то таблетками. Теперь это может подтвердить только экспертиза.