Во всех четырех регионах голосование признано состоявшимся.

Большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей при высокой явке поддержали на референдумах присоединение своих регионов к России.Во всех четырех регионах голосование признано состоявшимся. Их руководители - кроме ДНР, где это уже сделали - намерены 28 сентября обратиться к руководству РФ с официальной просьбой о вступлении в состав.Голосование проходило с 23 по 27 сентября. Первые четыре дня в целях безопасности из-за угрозы украинских обстрелов бюллетени принимали выездные избиркомы в зданиях школ, театров, на придомовых территориях, а также путем адресного обхода жителей. В последний день отдать голос можно было уже на специально подготовленных избирательных участках. Беженцы могли проголосовать на территории РФ.ТАСС подвел итоги референдумов.Явка- В Херсонской области всего приняли участие в голосовании 571 001 человек, или 78,86% населения.- В Запорожской области свои голоса отдали 541 093 человека (85,4% от общего числа избирателей).- В ЛНР явка составила 94,15%, проголосовали 1 662 607 жителей.- В ДНР она достигла 97,51%, участие в голосовании приняли 2 131 207 человек.Итоги- В Херсонской области вхождение в состав России поддержали 87,05% проголосовавших (497 051 человек), против высказались 12,05% (68 832).- В Запорожской области инициативу поддержали 93,11% избирателей (430 268).- В ДНР вхождение в состав России поддержали 99,23% избирателей.- В ЛНР за присоединение к РФ проголосовали 98,42% участников референдума.Последствия- Глава ДНР Денис Пушилин уже направил властям России обращение с просьбой поддержать вступление республики в РФ на правах субъекта федерации. Он также добавил, что начинает готовиться к поездке в Россию.- Глава ЛНР Леонид Пасечник планирует сделать то же самое в среду.- Власти Запорожской области также в среду обратятся к президенту России с просьбой принять регион в состав Федерации. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо также заявлял о своем намерении после проведения референдума обратиться к руководству РФ, но дату не уточнял.- США, Евросоюз в целом, а также Германия, Канада, Япония уже заявили, что не признают итоги голосования.- Соединенные Штаты подготовили проект резолюции Совбеза ООН с призывом не признавать итоги референдумов и обвинениями в адрес России. Они рассчитывают вынести его на голосование в конце этой недели или начале следующей.