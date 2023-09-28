Оззи Осборн сообщил о своем желании записать новый альбом и отправиться в тур. Он признался, что начнет работать над новой пластинкой с начала 2024 года. Пока Осборну необходимо восстановить ..

Оззи Осборн сообщил о своем желании записать новый альбом и отправиться в тур. Он признался, что начнет работать над новой пластинкой с начала 2024 года.Пока Осборну необходимо восстановить здоровье и начать нормально ходить, передает . Стоит отметить, что ранее музыкант перенес нескольких операций на позвоночнике. Сейчас ему 74 года.