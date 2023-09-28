Адвокат Сергей Жорин назвал ситуацию тревожной.

Адвокат Сергей Жорин назвал ситуацию "тревожной".Звезда Дома-2 и бывшая российская телеведущая Виктория Боня сейчас находится под пристальным вниманием юристов.В своих комментариях о сложившейся ситуации известный адвокат Сергей Жорин выразил беспокойство. По его словам, знаменитости часто не придают значения своим поступкам, а надо бы. Ведь юридическую ответственность никто не отменял.Виктория Боня, которая в настоящее время проживает в Монако, организовала свой марафон желаний. Мол, желаешь увидеть "новое" лицо после пластики, плати 1300 рублей. На таких условиях селебрити организовала платный канал в Телеграмм. Правда фото не выставила после того, как на нее подписалось пара сотен человек, и сообщила, что заявленный интернет-ресурс носит исключительно информативный характер, – как сообщает .Получается, что Боня не выполнила условия озвученного "договора", который сама и прописала. И все бы ничего. Но во мнимом договоре есть речь о денежной сумме, которую она просит перевести за демонстрацию ее фото.Что ожидает Боню за попытку нажиться на россиянах?Сергей Жорин предполагает, что такие действия теледивы могут попасть в поле зрения следственных органов. Если это произойдет, то Виктории могут вменить статью о мошенничестве. А, если речь будет идти о переводах крупной суммы на ее счет, – то это уже мошенничество в особо крупном размере.В соответствие с данной статьей по российскому законодательству речь идет о лишении свободы сроком до десяти лет.Однако звезду данная ситуация нисколько не расстроила. Даже наоборот. Виктория Боня увидела в ней пиар, прокомментировав, что в этом нет ничего удивительного.