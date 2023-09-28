О том, что в семье известного телеведущего все не так безоблачно, как это преподносят супруги, в Сети говорят уже давно. Сам Дмитрий Дибров, к слову, на днях был замечен в компании юной красотки, тиктокерши Юлии Гаврилиной.

О том, что в семье известного телеведущего все не такбезоблачно, как это преподносят супруги, в Сети говорят уже давно. Сам ДмитрийДибров, к слову, на днях был замечен в компании юной красотки, тиктокерши Юлии Гаврилиной.Они пришли вместе на презентацию приложения "VK видео",шоумен был очень галантен и не давал скучать блондинке. 30-летняя супруга Дмитрия Диброва же, в свою очередь, не отстает от мужа и в отрыве от него летает поРоссии и за ее пределами. К примеру, в конце лета она в компании своих детей посетилаТурцию, а совсем недавно летала с подругами в Санкт-Петербург.Сейчас же Полина Диброва продолжает свой туризм — судя позаписям на ее странице в социальной сети, она находится в Грузии, чем оченьдовольна. То есть девушка оставила своего супруга на время одного. Жена телеведущего выложила несколько фотографий с курорта и снабдилаих восторженной подписью."Прекрасная Грузия меня пленила", — восхищена Полина.Полина является четвертой супругой Диброва. Чтопримечательно, именно четвертый брак стал для телеведущего самым долгоиграющем:недавно пара отметила четырнадцатилетние отношений, благодаря которым родились три сына— Александр, Федор и Илья. У самого Дмитрия есть еще дети от других браков —сын Денис и дочь Лада.Познакомился с Полиной Дмитрий Дибров на конкурсе красоты, вкотором она принимала участие — в тот момент ей было меньше 18 лет. Мужем иженой пара стала в 2009 году, а на следующий год у них родился ребенок.Напомним, не так давно Полина Диброва пережила хирургическоевмешательство — девушка увеличила себе грудь. До недавнего времени семьясчиталась образцовой парой в мире российских селебрити — на многочисленныхмероприятиях пара всегда появлялась вместе. Но сейчас супруги дают поводы для сплетен, проводя время отдельно друг от друга.