Актер вспомнил как пострадал во время драки на съемочной площадке.

Актер вспомнил как пострадал во время драки на съемочной площадке.На днях в российский кинопрокат выходит новая картина режиссера Велединского "1993". Фильм стал по-настоящему долгожданным для любителей кино. Сюжет строится вокруг семьи, которая терпит неудачу в жизни.Мужчину увольняют с престижной должности, он уходит работать сварщиком. Его жена тем временем хочет открыть свой бизнес. Денег им катастрофически не хватает. В дни больших надежд и грозных потрясений вместо того, что пережить тяжести вместе, они отдаляются друг от друга и становятся по разные стороны баррикад.Главных героев исполняют Евгений Цыганов и Екатерина Вилкова. Как оказалось, во время съемок актер из фильма "1993" получил серьезную травму. Как сообщает , в одном из эпизодов артисту по сценарию нужно было стать участником драки.Правда, постановочная потасовка закончилась тем, что Евгений Цыганов лишился памяти. В процессе съемок ему случайно ударили по голове по-настоящему. Как оказалось, удар был настолько сильным, что он даже забыл некоторые моменты своей жизни. Однако немного позже память вернулась обратно к знаменитому актеру.Ранее "Дни.ру" , что Евгений Цыганов рассказал о страшном скандале на празднике первенца.