Более 30% россиян стараются придерживаться здорового питания. Такой результат показал совместный опрос с ВЦИОМ. По информации , около 14% опрошенных заявили, что соблюдают самостоятельно ..

Более 30% россиян стараются придерживаться здорового питания. Такой результат показал совместный опрос с ВЦИОМ.По информации , около 14% опрошенных заявили, что соблюдают самостоятельно выбранную диету, еще 9% следует рекомендациям врача в вопросах питания. Чуть более 20% опрошенных не думают о качестве пищи и едят лишь то, что могут себе позволить.