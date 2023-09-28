Несколько месяцев назад модель увеличила грудь, а недавно
выяснилось, что она беременна. Теперь Анастасия Костенко должна быть очень
внимательна к сигналам своего тела.
Несколько месяцев назад модель увеличила грудь, а недавно
выяснилось, что она беременна. Теперь Анастасия Костенко должна быть очень
внимательна к сигналам своего тела.
Операцию по увеличению груди жена Дмитрия Тарасова сделала
еще в мае, а на днях объявила, что вскоре родит четвертого ребенка. Пластика, к
слову, обошлась в два миллиона рублей — и сама Анастасия Костенко, и ее муж
мечтали вернуть ее груди первоначальное состояние — до того, как девушка родила
троих детей.
Ради операции Анастасии пришлось лететь в Дубай, и поездка
полностью оправдалась: работой хирурга довольны как сама обладательница новой
груди, так и обладатель обладательницы новой груди Дмитрий Тарасов. Разумеется,
результаты пластики оценили и интернет-пользователи, однако после объявления о
беременности выразили опасения за фигуру Костенко — с ними согласна и
пластический хирург Мария Баллини.
По ее словам, скачки гормонов и то, что за ними следует,
несут в себе серьезный риск для внешнего вида груди, так как операция была
проведена совсем недавно. Ведь Анастасия Костенко в результате так или иначе и
наберет вес, и молочные железы у нее увеличатся. Баллини с сожалением указывают
на высокую вероятность того, что после родов модели потребуется новая операция.
Кстати говоря, многие пользователи соцсети уверены, что операция
была сделана по настоянию мужа — люди припоминают, что о подобных желаниях
Дмитрия Тарасова рассказывала его экс-супруга Ольга Бузова, и она почти пошла у
него на поводу, отказавшись буквально перед самой операцией. Впрочем, Анастасия
Костенко утверждает, что не верит в слова ведущей ТНТ и пластику сделала по
собственному желанию.