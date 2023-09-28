Несколько месяцев назад модель увеличила грудь, а недавно выяснилось, что она беременна. Теперь Анастасия Костенко должна быть очень внимательна к сигналам своего тела.

Несколько месяцев назад модель увеличила грудь, а недавновыяснилось, что она беременна. Теперь Анастасия Костенко должна быть оченьвнимательна к сигналам своего тела.Операцию по увеличению груди жена Дмитрия Тарасова сделалаеще в мае, а на днях объявила, что вскоре родит четвертого ребенка. Пластика, кслову, обошлась в два миллиона рублей — и сама Анастасия Костенко, и ее мужмечтали вернуть ее груди первоначальное состояние — до того, как девушка родилатроих детей.Ради операции Анастасии пришлось лететь в Дубай, и поездкаполностью оправдалась: работой хирурга довольны как сама обладательница новойгруди, так и обладатель обладательницы новой груди Дмитрий Тарасов. Разумеется,результаты пластики оценили и интернет-пользователи, однако после объявления обеременности выразили опасения за фигуру Костенко — с ними согласна ипластический хирург Мария Баллини.По ее словам, скачки гормонов и то, что за ними следует,несут в себе серьезный риск для внешнего вида груди, так как операция былапроведена совсем недавно. Ведь Анастасия Костенко в результате так или иначе инаберет вес, и молочные железы у нее увеличатся. Баллини с сожалением указываютна высокую вероятность того, что после родов модели потребуется новая операция.Кстати говоря, многие пользователи соцсети уверены, что операциябыла сделана по настоянию мужа — люди припоминают, что о подобных желанияхДмитрия Тарасова рассказывала его экс-супруга Ольга Бузова, и она почти пошла унего на поводу, отказавшись буквально перед самой операцией. Впрочем, АнастасияКостенко утверждает, что не верит в слова ведущей ТНТ и пластику сделала пособственному желанию.