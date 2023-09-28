«ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Национальная система платежных карт» (оператор платежной системы «Мир») запустили акцию для клиентов – физических лиц.

«ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Национальная система платежных карт» (оператор платежной системы «Мир») запустили акцию для клиентов – физических лиц. До 31 марта 2024 г. клиенты могут получить кешбэк* в размере 1% от суммы платежа при оплате коммунальных услуг в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+» или на сайте энергосбытовой компании с помощью Системы быстрых платежей (СБП).Чтобы поучаствовать в акции, нужно зарегистрироваться в программе лояльности на privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!)». Далее необходимо перейти к оплате коммунальных услуг в личном кабинете или мобильном приложении «ЭнергосбыТ+», нажать кнопку «Оплатить через СБП» в способах оплаты и выбрать банк из предложенного списка. Мобильное приложение банка откроется автоматически, останется только подтвердить платёж.Кешбэк будет начислен на счёт в том банке, с которого проводили оплату. Сумма возврата по акции не ограничена.Мобильное приложение «ЭнергосбыТ+» доступно для скачивания в и .Организатор акции: АО «НСПК». Сведения об организаторе акции, правилах проведения акции, размере кешбэка, начисляемого клиенту, и правила программы лояльности АО «НСПК» доступны на сайте .* Кешбэк – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).Реклама.