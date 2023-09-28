Народные приметы на 29 сентября. Что категорически запрещается делать в Людмилин день, чтобы не...

Народные приметы на 29 сентября. Что категорически запрещается делать в Людмилин день, чтобы не потерять достаток и здоровьеВ пятницу, 29 сентября 2023 года Православная Церковь чтит память мученицы Людмилы. Ещё в этот день чтят память Евфимии Всехвальной – христианской святой, почитаемой в лике великомученицы. В Православной церкви память Евфимии совершается 24 июля и 29 сентября. Святая пострадала за веру во время великого гонения при императоре Диоклетиане.Ещё в этот день чтят память Евфимии Всехвальной – христианской святой, почитаемой в лике великомученицы. В Православной церкви память Евфимии совершается 24 июля и 29 сентября. Святая пострадала за веру во время великого гонения при императоре Диоклетиане.Что можно делать в Людмилин день?На Людмилу было принято всей семьей ходить в баню. Считалось, что тот, кто попарится в баньке в этот день, не будет весь год болеть.Любые другие гадания сегодня считаются особенно правдивыми.Женщины на зиму заготавливали капусту. Делали обычно это сообща: устраивая по этому поводу «капустные вечеринки», во время которых не только делали заготовки, но и разговаривали. Капусту квасили и солили с яблоком, морковью, брусникой и клюквой.Что нельзя делать в Людмилин день?Не стоит начинать новое дело, приступать к чему-то новому, запускать проекты – к потерям и сложностям.Не надевайте грязные или порванные вещи. По возможности, оденьтесь в новую или недавно постиранную и выглаженную одежду. По старинным приметам, старая одежда привлечет в этот день слухи, сплетни и пересуды, после которых репутация будет запятнана, авторитет в коллективе или семье пошатнётся.Не ловите и не употребляйте в пищу рыбу. К плохим новостям, раскрытию страшной тайны.Плохой день для переезда, перемены места жительства или работы, смены обстановки, дальней поездки. Если этого не избежать, то делать это нужно с молитвой своему Ангелу-хранителю или святым, которым вы молитесь о защите.Нельзя завидовать, желать чужого добра и счастья – можно потерять здоровье и богатствоПриметы и поверьяЧем теплее и суше погода в этот день, тем позднее зима наступит. Если день солнечный и погожий, сильных холодов не будет, а зима будет мягкой.Если гром гремит, то зима будет холодная и бесснежная.Если 29 сентября плюсовая температура за окном, то холода наступят нескоро.Галки в стаи собрались – к ясной погоде.Листья на деревьях пожелтели, но не падают – осень будет долгой.Звезды поутру мерцают – к перемене погоды.Фото pxfuel.com