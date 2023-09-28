Заказчики остались недовольны сданной недвижимостью.

Заказчики остались недовольны сданной недвижимостью.Пять лет назад из жизни ушел величайший артист. Смерть Иосифа Кобзона стала по-настоящему шокирующей не только для коллег по цеху, но и поклонников. Причиной стала четвертая стадия рака. Со страшной болезнью исполнитель боролся на протяжении 13 лет.Несмотря на то, что трагедия произошла уже пять лет назад, многие до сих пор не могут прийти в себя после страшного события. Стоит отметить, что в центре внимания журналистов остаются близкие Иосифа Кобзона. Недавно стало известно, что наследники знаменитого певца выясняют отношения из-за дома на берегу моря.Как оказалось, Анита и Андрей Кобзон заказали у одного предпринимателя построить им дом в Сочи. Вот только после сдачи недвижимости наследники остались недовольны полученным результатом, В чем конкретно проблема не сообщается, но семья популярного артиста уже успели подать исковое заявление в Пресненский суд.Известно, что новость об иске сильно удивила предпринимателя, семья которого занималась строительством дома в Краснодарском крае. По его словам, после сдачи недвижимости Анита и Андрей Кобзон подписали акт приемки и все договора без каких-либо проблем. Он утверждает, что наследники певца были довольны работой и никаких претензий к строителям у них не было.Ранее "Дни.ру", что сестра раскрыла тайну Кобзона через пять лет после смерти.