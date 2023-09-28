Ей больше ничего не оставалось как развернуться и уйти.

Ей больше ничего не оставалось как развернуться и уйти.Чего только не происходило в жизни Натальи Чистяковой, которая выступает под псевдонимом Глюкоза. Как признается певица, протест для нее – дело привычное. Уйти из дома – пожалуйста. Глюкоза была и остается очень экспрессивной натурой. Этого не скрыть.Нынче лаконичная блондинка стройным шагом выступает по красной ковровой дорожке. Она замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Следит за своей фигурой, ведет здоровый образ жизни и воспитывает двух дочерей. А в детстве была самой настоящей оторвой и могла выкинуть что угодно.Например, было время, когда она оставила семью: уставшая от всего Глюкоза ушла из дома.Как недавно призналась певица, однажды она ушла из дома на три дня. И не куда-нибудь, а уехала с друзьями в какую-то глухомань за 600 км от Москвы! Можно представить, что испытали ее родители в тот момент. Но Наталья рассказывала историю с неподдельным юмором и теплом. Глюкоза уточнила в интервью, что после этих трех дней в промозглом старом сыром доме, она по истине оценила , что такое семья и дом. После этого ей перехотелось совершать подобные "подвиги".Певица отметила, что достаточно взглянуть на ее старшую дочь Лидию, чтобы понять, какой была ее мама в детстве.На премьере фильма "Повелитель ветра", куда Наталья Чистякова (Глюкоза) пришла со своими дочерями, ее старшая дочь была одета в готическом образе и несла в руках маленькую змею.