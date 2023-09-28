Подозреваемые в мошенничестве во Владимирской области вручили оперативнику 200 тысяч...

Подозреваемые в мошенничестве во Владимирской области вручили оперативнику 200 тысяч рублей32-летний житель Москвы и 31-летний житель Владимира, в отношении которых проводилась процессуальная проверка по заявлению женщины о мошенничестве, чтобы попытались дать взятку сотруднику правоохранительных органов.Находясь в автомобиле оперуполномоченного полиции, они лично передали ему 200 тысяч рублей за прекращение проверки. Однако сотрудник заблаговременно сообщил обо всем руководству. В итоге, оба фигуранта были задержаны на месте преступления сотрудниками регионального УФСБ, а денежные средства изъяты следователем СК, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Сейчас уголовное дело отправлено в суд.Фото: https://www.pxfuel.com