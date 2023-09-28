Погода предпоследнего дня сентября во Владимирской области напомнит о середине августа. В...

Погода предпоследнего дня сентября во Владимирской области напомнит о середине августа.В пятницу, 29 сентября, синоптическая ситуация в регионе продолжит формироваться под влиянием антициклона. Облаков в небе будет немного и вновь обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам поднять температуру на уровень середины августа.На протяжении всего дня погода будет пасмурной, предупредили метеорологи.Без осадков.Воздух прогреется до 21 градуса.Ветер слабый, максимум 2,9 метра в секунду.Атмосферное давление будет колебаться в пределах 754 -752 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды- Если скворцы не спешат отлетать – осень будет сухой и "протяжливой".- Чем теплее и суше будет, тем позднее наступит зима, а сильных холодов можно не бояться.Фото создано нейросетью