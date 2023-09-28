Телеведущая Ольга Орлова опубликовала видео, которое заставило поклонников ей позавидовать.

Телеведущая Ольга Орлова опубликовала видео, которое заставило поклонников ей позавидовать.После рождения дочери Ольга Орлова, как ни странно, находит много времени на отдых. 45-летняя телезвезда то летает за границу, то проводит время в СПА-салоне. Последнее занятие – любимое у бывшей солистки группы "Блестящие". Она посетила центр красоты и долголетия, сделав красивые кадры, которые потом смогли оценить интернет-пользователи.Орлова выложила в популярной социальной сети видео, на котором она отдыхает лежа в джакузи, насыпая в воду специальную соль. Также поклонники увидели, как кумир расслабляется в хаммаме. Эти кадры, по мнению самой Ольги, слишком сексуальные. "Too sexy", – подписала знаменитость кадры.Фанаты оценили фигуру Орловой в купальнике, добавив, что предмет одежды такой красоте лишь мешает. "Шикарная, красавица", "Восхищаюсь", "Ольга, вы как с картинки", "Как вкусно сняли. Конечно, королева", "Удивительная женщина", "Сногсшибательная", – прокомментировали видео поклонники знаменитости.Ранее Ольга Орлова провела время в Италии вместе со своим мужем Валерием. Телезвезда опубликовала красивое фото, на котором позирует вместе с любимым, а также призналась, что хотела бы так жить всегда. Что имела в виду звезда экрана, "Дни.ру".