Трасса пройдет через 24 района Москвы.

Трасса пройдет через 24 района Москвы.Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства Южной рокады. Построено 32,5 километра дорог, два путепровода и 11 пешеходных переходов, написал градоначальник в своем .Работы продолжаются на четырех участках: от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка, от Подольской улицы до Курьяновской набережной, от МКАД до улицы Марьинский Парк и от транспортной развязки на пересечении кольцевой автодороги с улицами Верхние Поля и Капотня."Южная рокада свяжет четыре округа и 24 района столицы с населением около 2,7 млн человек", – подчеркнул Собянин.Мэр Москвы 15 августа о запуске движения по двум эстакадам со съездами на внутреннюю сторону МКАД с Новоегорьевского шоссе и улицы Верхние Поля. Развязка упростит передвижение по городу для жителей юго-восточных районов – Люблино, Капотня и Марьино.Ключевым проектом дорожного строительства является (МСД). Трасса длиной 68 километров соединит крупные вылетные магистрали на севере и юго-востоке столицы.В Москве с 2011 года в Москве построили более 1,2 тысячи километров дорог. В эксплуатацию введено 359 искусственных сооружений.