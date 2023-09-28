В одном из старейших российских городов емкость сети увеличилась на 20%, а средняя скорость мобильного интернета – на треть.

В одном из старейших российских городов емкость сети увеличилась на 20%, а средняя скорость мобильного интернета – на треть. Улучшение параметров произошло благодаря тому, что инженеры МегаФона завершили работы по монтажу и запуску нового телеком-оборудования.Суздаль, который в августе отметил 999 лет со дня основания, по праву называют городом-заповедником. На 900 гектарах находится более 200 памятников архитектуры, четыре из которых, в том числе Рождественский собор в местном Кремле, возведенный в XIII веке, внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.Суздаль не знает равных не только по количеству памятников, но и по их сохранности. До сих пор город остается по сути в границах XVIII века, сохраняя топографию и непередаваемый колорит древнерусской архитектуры. Не даром Суздаль входит в один из самых популярных туристических маршрутов — «Золотое кольцо России», а благодаря настоящим историческим «декорациям» полюбился кинематографистам. Здесь было снято около 60 фильмов: «Андрей Рублев», «Братья Карамазовы», «Юность Петра», «Царь», «Чародеи» и другие.Сейчас в городе постоянно проживает около 10 тысяч человек, в туристический сезон, и особенно в дни праздников, население удваивается. Теперь каждый прибывший будет иметь возможность еще быстрее делиться с друзьями и подписчиками фотографиями белокаменных свидетелей российской истории.«Для нас строительство новых телеком-объектов в Суздале важнейший проект — из-за ответственности, которую мы несем и перед жителями, и перед многочисленными гостями города. В юбилейный год туристов ожидается намного больше обычного. Теперь у каждого из них есть доступ к самым современным технологиям. В среднем скорость передачи данных выросла на 30% и достигает 35 Мб/с. На таких скоростях и туристы, и местные жители могут без задержек стримить и пересылать фото и видео», — говорит директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.В целом, в регионе в этом году новые базовые станции запущены в пяти населенных пунктах, еще в 20 локациях было модернизировано телеком-оборудование. В результате тысячи жителей и многочисленные путешественники получили доступ к скоростному мобильному интернету от МегаФона.Реклама.