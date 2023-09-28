Она появится в библиотеке деревни Аксеново. В 2022 году ее начали капитально ремонтировать: провели перепланировку помещений, сделали внутреннюю отделку, облицовку фасада, отремонтировали

Она появится в библиотеке деревни Аксеново. В 2022 году ее начали капитально ремонтировать: провели перепланировку помещений, сделали внутреннюю отделку, облицовку фасада, отремонтировали крышу и крыльцо, заменили систему отопления и освещения, сообщает пресс-служба правительства области. Торжественное открытие намечено на 29 сентября. Библиотека работает с детьми, подростками, семьями, организовывает интеллектуальный досуга населению. Учтены потребности всех: детей и