Светлана Феодулова, чей голос занесен в Книгу рекордов Гиннесса, выступит в Муроме на Международном дне музыки. Певица примет участие в премьере музыкального представления «Кукла и Ангел» в

Светлана Феодулова, чей голос занесен в Книгу рекордов Гиннесса, выступит в Муроме на Международном дне музыки. Певица примет участие в премьере музыкального представления «Кукла и Ангел» в городском театре. Сопрано Светланы Феодуловой завораживает красотой тембра. Несмотря на высокие ноты, звуки выходят чистыми и совершенно свободными. В моно-спектакле “Кукла и Ангел” будут собраны самые красивые произведения