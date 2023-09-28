В 33-ем регионе пособия и учебники (с учетом электронных) есть у 100% учащихся школ. Данными Министерства Образования поделился депутат Алексей Говырин в своем телеграм-канале. Также он обсудил

В 33-ем регионе пособия и учебники (с учетом электронных) есть у 100% учащихся школ. Данными Министерства Образования поделился депутат Алексей Говырин в своем телеграм-канале. Также он обсудил с министром просвещения Госдумы Сергеем Кравцовым новые учебники по истории для старшеклассников и первокурсников профучилищ. Новейшую историю уже начали преподавать учителя. На учебники истории для 10-11 классов потрачено