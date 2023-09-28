В 33-ем регионе пособия и учебники (с учетом электронных) есть у 100% учащихся школ. Данными Министерства Образования поделился депутат Алексей Говырин в своем телеграм-канале. Также он обсудил
<a href="https://33live.ru/novosti/28-09-2023-v-minobrazovaniya-zayavili-chto-shkolax-vladimirskoj-oblasti-net-deficita-uchebnikov.html" target="_blank">В Минобразования заявили, что школах Владимирской области нет дефицита учебников</a> - В 33-ем регионе пособия и учебники (с учетом электронных) есть у 100% учащихся школ. Данными Министерства Образования поделился депутат Алексей Говырин в своем телеграм-канале. Также он обсудил
[url=https://33live.ru/novosti/28-09-2023-v-minobrazovaniya-zayavili-chto-shkolax-vladimirskoj-oblasti-net-deficita-uchebnikov.html]В Минобразования заявили, что школах Владимирской области нет дефицита учебников[/url] - В 33-ем регионе пособия и учебники (с учетом электронных) есть у 100% учащихся школ. Данными Министерства Образования поделился депутат Алексей Говырин в своем телеграм-канале. Также он обсудил