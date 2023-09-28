Как установило следствие, обвиняемая находилась дома вместе со своим парнем, они употребляли алкоголь. Влюбленные поссорились, тогда девушка схватила нож и нанесла сожителю множество

Как установило следствие, обвиняемая находилась дома вместе со своим парнем, они употребляли алкоголь. Влюбленные поссорились, тогда девушка схватила нож и нанесла сожителю множество ударов. Потерпевший погиб на месте. Осознав, что совершила убийство, девушка в шоке позвонила своему супругу, с которым они не живут вместе. Мужчина вызвал скорую, а медики – полицию. Как сообщили в Следственном