Владимирская художница создала необычную и веселую азбуку для самых маленьких Ну, а эта нескучная...

Владимирская художница создала необычную и веселую азбуку для самых маленькихНу, а эта нескучная азбука точно покорит любое детское сердечко. Ее создала владимирский график Наталья Колпакова. Для каждой буквы художница придумала историю и не одну- все для того, чтобы ребенку изучать алфавит было весело! Восхищаемся с Верой Куликовой.Наталья Колпакова, автор азбуки, член Владимирского отделения Союза художников России:- Здесь на рогах сидит птичка Тупик. То есть здесь рассказ, о том, что птичка Тупик живет на севере. А птичка тукан живет на юге. Что есть духовые инструменты вообще и в частности, там труба и туба.График Наталья Колпакова хотела бы, чтобы ребенок, открывающий ее книжку, через азбуку познавал мир. Она не просто рисует буквы, а пишет рассказы про них и сочиняет стихи. У каждой буквы своя история, иногда даже не одна. Например, как у любимой буквы Тэ. Она нарисовала Тянитолкая, на рогах которого разыгрывается целая история. Это любимый рисунок художницы.Наталья Колпакова, автор азбуки, член Владимирского отделения Союза художников России:- Авторство этой азбуки не в том, что когда А-арбуз, Г-гриб. А когда мы берем какого-то персонажа ,например, Тяни-толкай. Это и стихи. Тянитолкай танцует твист. И вокруг этого персонажа происходит целая история, целая сказка.Кроме этого маленький читатель узнает, что это за персонаж такой Тянитолкай и кто его придумал. Современным детям родители не часто читают "Доктора Айболита" Корнея Чуковского. И такая увлекательная история про каждую букву. Например, для "А" Наталья придумала сказку про аллигатора атлета, который с детства мечтал работать клоуном в цирке. Но все боялись его острых зубов и разбегались.Наталья Колпакова, автор азбуки, член Владимирского отделения Союза художников России:- И вот когда они с мамой ходили в большой супермаркет, у них было очень много вещей и им помог сильный лев. Он взял в свои лапы не только продукты, но и эту семью. И с тех пор аллигатор решил, что он хочет стать атлетом таким же сильным, таким же смелым.Оригинальность ее авторской азбуки- в режиссуре события. Главное- то, что происходит внутри рисунка. Кроме историй, Наталья сочиняет и большие сказки про букву. Правда, их пока три. Записывает вот в эту волшебную тетрадку.Наталья Колпакова, автор азбуки, член Владимирского отделения Союза художников России:- Дракон дырявит дрелью дверь. Итак собственно сказка и называется. В сказках о драконах она всегда бывают сердитыми, нападают на беззащитных животных, пугают своим видом и уничтожают посевы! Когда-то и наш дракон был таким же, но однажды.У дракона три головы. Каждая думает по-разному и поэтому ему трудно принять решение. Это сказка о том, что надо уметь договариваться с самим собой. Наталья Колпакова говорит, что взяться за этот проект, она решила из-за любви к детям. Она не только талантливый иллюстратор, но и педагог.Наталья Колпакова, автор азбуки, член Владимирского отделения Союза художников России:На моей азбуке, на моих рисунках будут учиться разные поколения. Это для меня такое батальное полотно как иллюстратора. Кто-то пишет большие холсты патриотические, например, для меня вот это мой патриотизм да. Оставить детям воспоминания, что я весёлый человек, что я умею сочинять сказки.С художником Юрием Ткачёвым разработали макет книги. Придумали, что юные читатели смогут не только читать и смотреть на рисунки, но и сами принимать участие в этом процессе. В Азбуку поместили страницы с раскрасками. Юные художники смогут также и сочинить собственную историю про каждого из персонажей. Но пока история с авторской Азбукой пробуксовывает. Художница ищет спонсоров для того, чтобы она увидела свет.Вера Куликова, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".