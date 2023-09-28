На очередном заседании топонимической комиссии (топонимика –научная дисциплина, изучающая географические названия, прим. ред.) было решено назвать сквер на проспекте Ленина, находящийся в

На очередном заседании топонимической комиссии (топонимика –научная дисциплина, изучающая географические названия, прим. ред.) было решено назвать сквер на проспекте Ленина, находящийся в районе дома №53, «Кутузовским». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 2 сентября на территории сквера установили бюст Герою России генерал-лейтенанту Роману Кутузову. Благодаря нему и зародилась идея для названия. Роман родился во Владимире.