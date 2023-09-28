На очередном заседании топонимической комиссии было решено назвать сквер на проспекте Ленина, находящийся в районе дома №53, «Кутузовским». Об этом сообщает пресс-служба городской
<a href="https://33live.ru/novosti/28-09-2023-vladimirskij-skver-na-prospekte-lenina-xotyat-nazvat-v-chest-geroya-rossii-romana-kutuzova.html" target="_blank">Владимирский сквер на проспекте Ленина хотят назвать в честь Героя России Романа Кутузова</a> - На очередном заседании топонимической комиссии было решено назвать сквер на проспекте Ленина, находящийся в районе дома №53, «Кутузовским». Об этом сообщает пресс-служба городской
[url=https://33live.ru/novosti/28-09-2023-vladimirskij-skver-na-prospekte-lenina-xotyat-nazvat-v-chest-geroya-rossii-romana-kutuzova.html]Владимирский сквер на проспекте Ленина хотят назвать в честь Героя России Романа Кутузова[/url] - На очередном заседании топонимической комиссии было решено назвать сквер на проспекте Ленина, находящийся в районе дома №53, «Кутузовским». Об этом сообщает пресс-служба городской