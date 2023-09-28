Бензин исчез на части заправок «Лукойл». Для решения проблемы в Госдуме запретили экспорт топлива. Это связано с тем, что его в большом количество отправляют за границу (у того же «Лукойла»

Бензин исчез на части заправок «Лукойл». Для решения проблемы в Госдуме запретили экспорт топлива. Это связано с тем, что его в большом количество отправляют за границу (у того же «Лукойла» почти 40% дизтоплива экспортировали даже после запрета). Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Алексей Говырин. В правительстве понимают, что одного запрета не достаточно. Алексей