Какого это остаться без воды на месяц? Теперь ответ на этот вопрос знает семья Людмилы Столбовой. Женщина проживает на Ново-Ямской улице в доме на две квартиры вместе с супругом и взрослой

Какого это остаться без воды на месяц? Теперь ответ на этот вопрос знает семья Людмилы Столбовой. Женщина проживает на Ново-Ямской улице в доме на две квартиры вместе с супругом и взрослой дочерью. Причем другая половина здания находится в собственности у соседей. 31 августа Людмила Столбова обнаружила, что в ее квартире вдруг отключили воду. К слову,