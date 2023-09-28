Во Владимирской области взыскали 1,2 миллиона рублей незаконно полученных жилищных субсидий. В...

Во Владимирской области взыскали 1,2 миллиона рублей незаконно полученных жилищных субсидий.В 2014 - 2020 годах на территории Меленковского района в рамках реализации Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе, предоставлялись социальные выплаты на приобретение жилья.Меленковским районным судом установлено, что осужденная, являясь генеральным директором сельскохозяйственного предприятия, обратилась к своему знакомому с предложением стать участником целевой программы. Хотя права на получение социальной выплаты он имел и даже на этом предприятии не работал.Она собственноручно внесла заведомо ложную запись в его трудовую книжку, изготовила и заверила правами генерального директора организации копии документов, подтверждающих факт осуществления им трудовой деятельности.В итоге, полученные более 1, 2 млн рублей злоумышленники присвоили. При этом мужчина действительно приобрел жилье в селе Новониколаевское.За эту махинацию они получили по 3 года условно с испытательным сроком 1 год, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Также удовлетворён иск администрации Меленковского района и минсельхоза области о взыскании с виновных незаконно полученных денег.Фото: