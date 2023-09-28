Приговор за убийство трехлетней давности вынесли жителю Волгограда. Все это время он находился в федеральном розыске, а в июле этого года сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Его

Приговор за убийство трехлетней давности вынесли жителю Волгограда. Все это время он находился в федеральном розыске, а в июле этого года сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Его признали виновным, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. В августе 2020 года виновный и двое его знакомых пили алкоголь в деревне Арсаки Александровского района. В это