Приговор за убийство трехлетней давности вынесли жителю Волгограда. Все это время он находился в федеральном розыске, а в июле этого года сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Его
<a href="https://33live.ru/novosti/28-09-2023-volgogradec-kotoryj-ubil-muzhchinu-iz-aleksandrova-i-podzheg-ego-trup-provedet-8-let-v-kolonii.html" target="_blank">Волгоградец, который убил мужчину из Александрова и поджег его труп, проведет 8 лет в колонии</a> - Приговор за убийство трехлетней давности вынесли жителю Волгограда. Все это время он находился в федеральном розыске, а в июле этого года сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Его
[url=https://33live.ru/novosti/28-09-2023-volgogradec-kotoryj-ubil-muzhchinu-iz-aleksandrova-i-podzheg-ego-trup-provedet-8-let-v-kolonii.html]Волгоградец, который убил мужчину из Александрова и поджег его труп, проведет 8 лет в колонии[/url] - Приговор за убийство трехлетней давности вынесли жителю Волгограда. Все это время он находился в федеральном розыске, а в июле этого года сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Его