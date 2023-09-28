Юлия Бояркина назначена главой министерства предпринимательства и туризма Владимирской области. С...

Юлия Бояркина назначена главой министерства предпринимательства и туризма Владимирской области.С 21 августа 2023 года министром предпринимательства и туризма Владимирской области назначена Юлия Бояркина. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Авдеев, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Юлия Владимировна Бояркина родилась в 1980 году. Окончила Московский педагогический государственный университет и аспирантуру в этом же вузе. Работала на руководящих должностях в бизнес-структурах, организациях сферы туризма и спорта.В том числе в Оргкомитете XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, в Департаментах стратегического маркетинга, коммерческих программ и работы с партнёрами АО «ВДНХ».Фото: пресс-служба Правительства ВО.