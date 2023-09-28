Об этом сообщает региональная прокуратура. Напомним, несколько дней назад в этом населенном пункте обнаружили мертвую семью из 4-х человек. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает региональная прокуратура. Напомним, несколько дней назад в этом населенном пункте обнаружили мертвую семью из 4-х человек. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. По одной из версий семья погибла от ядовитого вещества, которым травили тараканов. По данным наших источников, яд в семью принес родственник, который работал на сельскохозяйственном предприятии, у него в квартире