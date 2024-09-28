Сегодня легендарной актрисе Брижит Бардо исполнилось 90 лет. Насыщенная жизнь французской звезды полна удивительных событий.

Сегодня легендарной актрисе Брижит Бардо исполнилось 90 лет. Насыщенная жизнь французской звезды полна удивительных событий.Брижит Бардо появилась на свет 28 сентября 1934 года в обеспеченной католической семье. Ее отец, отставной военный, работал на фабрике, а мать, когда-то мечтавшая о карьере актрисы, занималась домом и детьми.1. Бардо дебютировала в кино в 1952 году, но настоящую славу ей принесла роль в фильме "И Бог создал женщину" в 1956 году.2. Она родилась всего в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни, что сделало её символом французской культуры.3. Несмотря на свою карьеру, Бардо мечтала стать балериной, а не актрисой.4. Режиссёр Роже Вадим, ставший её первым мужем, заметил ее на обложке журнала и помог начать её звездный путь.5. Появление Бардо на экране стало глотком свежего воздуха для послевоенного поколения.6. В фильме "Бабетта идет на войну" ее прическа "бабетта" стала модным трендом.7. Личная жизнь Бардо была сложной: ее второй муж, актер Жак Шарье, не выдержал давления и пытался покончить с собой из-за ревности.8. С 1973 года Бардо не снимается в кино, завершив карьеру после 48 фильмов и 80 песен.9. Несмотря на музыкальную карьеру, она известна больше как секс-символ, что порой мешало ее личной жизни.10. После завершения карьеры Бардо активно защищает права животных и выступает с критикой различных социальных вопросов, что не раз приводило ее к судебным разбирательствам.