С начала 2024 года в теплицах Подмосковья было произведено 97,9 тысяч тонн овощей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала 2024 года в теплицах Подмосковья было произведено 97,9 тысяч тонн овощей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Основную часть урожая составили огурцы — более 62,4 тысячтонн, и томаты — свыше 32,4 тысяч тонн, говорится в сообщении подмосковноговедомства.При этом наибольший вклад в производство овощей защищенногогрунта внесли тепличные хозяйства в Кашире, Луховицах и Электростали.В то же время в Кашире собрали более 52 тысяч тонн, вЛуховицах — свыше 22,6 тысяч тонн, включая 15,2 тысячи тонн огурцов, а вЭлектростали урожай превысил 11,7 тысяч тонн.Поддержка подмосковных тепличных хозяйств исельскохозяйственных предприятий соответствует задачам нацпроекта «Малое исреднее предпринимательство».