В конце августа – начале сентября у лосей начинается брачный период. Он длится около двух месяцев. В это время лоси активно передвигаются и частенько выбегают на дорогу, предупредили в

В конце августа – начале сентября у лосей начинается брачный период. Он длится около двух месяцев. В это время лоси активно передвигаются и частенько выбегают на дорогу, предупредили в Госохотинспекции. Водителям рекомендуется не игнорировать знак «Дикие животные», сбросить скорость, внимательнее смотреть на обочины дороги. Важно: лосям нельзя сигналить. Во время гона эти животные становятся очень