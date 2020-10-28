Октябрьский районный суд решил, что права Артура Рагимова нарушены не были.

28 октября Октябрьский районный суд Владимира отказал экс-кандидату в горсовет народных депутатов Артуру Рагимову признать результаты выборов по округу №12 недействительными.Летом самовыдвиженец сдал подписи в свою поддержку в территориальную избирательную комиссию(ТИК). Орган забраковал 8 штук и отказал ему в регистрации. Не согласившись с мнением ТИКа Артур Рагимов дошёл до ЦИКа страны. Члены комиссии рассмотрели жалобу 9 сентября. Федеральный избирком посчитал три из восьми забракованных подписей действительными. С 10 сентября кандидата зарегистрировали и внесли в бюллетень. К концу 11 сентября агитация была прекращена. Следующие двое суток стали «днями тишины». В воскресенье, 13 сентября самовыдвиженец выборы проиграл.Артур Рагимов решил оспорить результаты в суде. Один из доводов – ТИК лишил избирателей права отдать ему голос во время десятидневного досрочного голосования. Кроме этого, в отведённые два дня для агитации он не смог напечатать агитационные материалы, что, как он думает, повлияло на итоговый результат.15, 26 и 28 октября Октябрьский районный суд выяснял обстоятельства дела. Решено, что права кандидата нарушены не были.Артур Рагимов считает решение суда «издевательством над законом и произволом». Мужчина планирует обжаловать решение в областном суде и готов дойти до Верховного суда РФ.