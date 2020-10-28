РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») объявил о выпуске на рынок нового продукта — программно-аппаратного комплекса SatVision, предназначенного для гибкого управления каналами

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») объявил о выпуске на рынок нового продукта — программно-аппаратного комплекса SatVision, предназначенного для гибкого управления каналами спутниковой связи. Администратору клиента предоставляется локальный или удаленный веб-интерфейс с возможностью организации дополнительных сервисов на основе пожеланий заказчика. Теперь клиенты РТКОММ могут самостоятельно управлять пропускной способностью каналов передачи данных, контролировать трафик и доступ