Общенациональная забастовка в Белоруссии обернулась провалом. Несмотря на это революционный потенциал граждан не исчерпан, уверен глава Центра политического анализа и прогноза Павел Усов.

Общенациональная забастовка в Белоруссии обернулась провалом. Несмотря на это революционный потенциал граждан не исчерпан, уверен глава Центра политического анализа и прогноза Павел Усов.Эксперт рассказал, что призыв оппозиционера Светланы Тихановской к сторонникам был слабым. "Народный ультиматум" к властям республики не был хорошо подготовлен ни по стратегии, ни по времени.При этом политолог отметил эволюцию протестного движения. Социальные группы – педагоги, студенты, врачи – смогли быстро консолидироваться. "Пространство революции расширяется", – подчеркнул Усов.Провал всеобщей забастовки вряд ли сильно скажется на состоянии белорусов. Эксперт усомнился в том, что число протестующих в ближайшее время уменьшится. Революционный потенциал граждан не исчерпан.Также Усов прокомментировал высказывание президента о предстоящем Всебелорусском собрании. Мероприятие якобы должно стать площадкой для встречи власти и народа."Никакого диалога не будет", – заявил эксперт.По мнению политолога, собрание будет носить исключительно показной характер. Реальные оппозиционные силы там не появятся, а, значит, собрание не приведет к значительным изменениям в республике.Напомним, общенациональная забастовка началась 26 октября. Против режима Александра Лукашенко выступили студенты вузов и рабочие заводов. В ряде городов прошли .