Наш земляк, юный фермер из Ковровского района Арсений Титов, стал победителем всероссийского...

Наш земляк, юный фермер из Ковровского района Арсений Титов, стал победителем всероссийского конкурса "Юннат-2021". Ему не было равных в номинации "Личное подсобное и фермерское хозяйство".На конкурс было представлено почти 250 работ со всей страны. Арсений, о его аграрном опыте мы рассказывали в эфире "Вестей", не только уверенно вышел в финал, но и стал абсолютным победителем. На федеральный конкурс "Юннат" одинадцатиклассник представил работу "Моё фермерское хозйство: выращивание перепелов". Но Арсений разводит не только их. На ферме, которую школьник оборудовал сам, он держит самые разные виды домашних птиц. Индюков, уток, кур. Мечтает Арсений Титов и о расширении фермы. Юный аграрий намерен разводить страусов и поросят.В нашем ТикТок канале можно посмотреть репортаж о юном фермере. Просмотры этого материала приближаются к миллиону.