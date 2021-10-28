Пожар в Меленках. На улице Заречная загорелся частный жилой дом. В МЧС сообщают, что вызов поступил поздно. Когда пожарные прибыли на место, наблюдалось открытое горение уже по все площади.

Пожар в Меленках. На улице Заречная загорелся частный жилой дом. В МЧС сообщают, что вызов поступил поздно. Когда пожарные прибыли на место, наблюдалось открытое горение уже по все площади. Огонь мог перекинуться и на рядом стоящие постройки. Отчего дом вспыхнул как спичка, в МЧС пока не говорят. Светлана Барашкова, зам. начальника пресс-службы ГУ МЧС по